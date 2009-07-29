Тимошенко вимагає знайти злочинців, які обвалили гривню

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державній податковій адміністрації України провести перевірку банків, які можуть бути причетні до спекулятивного обвалу національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Наші експерти проаналізували ситуацію на ринку валюти. Сьогодні проводиться абсолютно чітко спланована, причому жорстоко спланована по відношенню до України, операція знищення гривні через спекулятивні операції. Сьогодні заробляються величезні гроші», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, оцінюючи ситуацію на валютному ринку країни.

У зв`язку з цим глава уряду повідомила, що сьогодні вранці зустрічалася з керівником податкової адміністрації. «Я йому доручила з`ясувати, які банки сьогодні беруть участь у цій масштабній програмі по зароблянню грошей, яка призводить до знищення валюти (національної). Я доручила податковій адміністрації із завтрашнього дня ретельним чином перевірити діяльність тих банків, які сьогодні сплановано знищують національну валюту, щоб отримати надприбуток», - уточнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала падіння курсу нацвалюти операцією, яку «здійснює організоване злочинне угруповання».

«На сьогоднішній день не існує ніяких підстав для падіння національної валюти. Я ще раз повторюю, що всі розрахунки тих людей, які добре розуміють економічну фінансову ситуацію, це 6-6,50 (грн.). Все решта – це жорстока й зухвала спекуляція, яка не припиняється ні силовими структурами, ні Національним банком. Саме тому все, що я можу зробити разом із податковою адміністрацією, я зроблю, але це не інструмент уряду впливати на курс гривні, але публічну оцінку цьому явищу ми дамо найближчим часом після перевірки податкової адміністрації», - заявила прем`єр-міністр.