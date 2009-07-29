У Тернополі відзначили 65-річчя визволення від фашистів

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 65-ї річниці визволення області від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди на території меморіального комплексу солдатської слави на Микулинецькому кладовищі та біля братської могили жертвам політичних репресій було відправлено панахиду.

Представники влади та громадськості поклали квіти до братської могили, усі присутні вшанували пам’ять про полеглих воїнів хвилиною мовчання.

Участь в урочистостях взяли заступник голови облдержадміністрації Федір ШЕВЧУК, перший заступник голови облради Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ, заступник міського голови Олег МАРУШІЙ, ветерани війни, духовенство, військові та представники громадськості.

Після панахиди на Микулинецькому кладовищі відбувся мітинг-реквієм у парку Слави та покладання квітів до підніжжя Пагорба Слави. Там теж відбувся молебень за вічний спокій воїнів, які поклали своє життя під час визволення Тернопільщини.