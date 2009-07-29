Касир банку викрадала гроші для погашення кредиту за житло

Співробітники столичної міліції затримали касира одного з провідних банків України, яка викрадала гроші з фінансової установи, де працювала, щоб погасити кредит за придбаний за 1 млн. грн. будинок у Борисполі.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

Як зазначили в київському главку, 37-річна жінка взяла кредит в банку, де працювала, та маючи доступ до сховища грошей, викрадала їх. До моменту затримання вона встигла привласнити 15 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначили в ЦГЗ, жінка встигла пропрацювати в цій банківській установі лише кілька місяців.