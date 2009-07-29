Тігіпко: продамо чверть ГТС росіянам

Політик Сергій ТІГІПКО пропонує акціонувати газотранспортну систему України для того, щоб вирішити проблему непрозорих схем постачання блакитного палива через територію держави в європейські країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді.

За його словами, постачання газу має відбуватись виключно на економічних, а не політичних засадах.

«Є система, яка транспортує паливо, є виробники і споживачі газу. Ризик виникає через те, що через одну мережу іде великий обсяг. Я вважає, що потрібно акціонувати (газотранспортну систему - УНІАН). Ми боїмося втратити контроль держави. Давайте залишимо за собою 50%, продамо росіянам 25% і ще 25% - європейським споживачам. Отримаємо абсолютно прозоре підприємство», - підкреслив С.ТІГІПКО.

На його думку, зробити це заважає лише бажання збагачення тих, хто сьогодні контролює мережу.

«Потрібен контроль та інвестиції. Коли ми отримаємо спільне підприємство 50-25-25, все буде зрозуміло і прозоро. Ті ж європейці і росіяни спитають, чому ви купуєте щось для підприємства за такими цінами, де ваші тендери? Але з іншого боку, вони не боятимуться, що газ через мережу буде проходити повз них. Як наслідок, не будуватимуть обхідні варіанти», - зауважив політик.

На його думку, в іншому випадку Україна з часом отримає купу металобрухту і збиткову газотранспортну компанію.