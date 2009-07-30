Тимошенко про Нафтогаз, борги, кредити і відсутність бажаючих

Пошук компанії з надання послуг для реструктуризації боргів «Нафтогазу» проходить відповідно до закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам на прес-конференції.

«Що стосується послуг, які отримуватиме НАК «Нафтогаз» з реструктуризації боргів, все, що стосується залучення кредитних ресурсів для НАК «Нафтогаз», - ми діємо суворо в рамках закону. Там, де потрібно проводити тендери й конкурси, ми їх проводимо. Там, де немає бажаючих, а є окремі домовленості, там ми робимо це (замовлення послуг – УНІАН) в одного окремого підрядника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів вжити заходи з реструктуризації заборгованості НАК «Нафтогаз України» за зовнішніми позиками, а також зі зменшення вартості їх обслуговування за рахунок рефінансування.

Про це сказано в постанові КМУ (№764 від 22 липня ц.р.), якою вносяться зміни до фінплану НАК та її дочірніх компаній на поточний рік.

Згідно з документом, уряд доручив також Мінпаливенерго направити дивіденди, отримані від ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і ВАТ «Укрнафта» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2006-2008 роки на погашення кредиторської заборгованості «Нафтогазу».

Крім того, Кабмін дозволив НАК самостійно погоджувати кредитні договори його дочірніх компаній на суму, що не перевищує 170 млн. грн., надаючи по них відповідні гарантії.

Зазначеним документом також скориговано показники фінпланів НАК «Нафтогаз України» і дочірніх компаній «Укргазвидобування» та «Укртрансгаз» за статтями, пов`язаними із закачуванням газу в підземні сховища, здійсненням капітельних інвестицій, а також реалізацією інвестиційних проектів за кордоном.

За інформацією Рахункової палати України, станом на травень ц.р. заборгованість за кредитами НАК «Нафтогаз України» перевищувала 35 млрд. грн.