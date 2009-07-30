Підпорядкування УПЦ РПЦ суперечить традиції православного світу

Експерти вважають, що підпорядкування Української Православної Церкви Московського Патріархату Російській Православній Церкві суперечить традиції православного світу.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні Інституту Горшеніна щодо значення та наслідків для українського православ’я візиту до Києва Патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА.

Архієпископ Української автокефальної православної церкви Ігор ІСІЧЕНКО вважає, що візит Патріарха КИРИЛА матиме певне значення для консолідації суспільних сил, які пов’язані з УПЦ МП, але значною мірою, навпаки, цей візит принесе розчарування. «Також мені здається, що навряд чи сам перебіг і підготовка цього візиту, призначеного на передвиборчий час, сприятиме порозумінню УПЦ МП з іншими Церквами східного обряду в Україні. Очевидно, що негативний наслідок від подібних заходів - це політизація церковного життя, яка і так досягла у країнах посткомуністичного блоку дуже серйозних вимірів», - зазначив архієпископ.

Натомість доцент Львівського національного університету, релігієзнавець Андрій ЮРАШ вважає, що релігійна ситуація в Україні розвивається за власною логікою, власним сценарієм. На його думку, дедалі більше і більше вона намагається відповідати суспільним очікуванням, які, згідно з багатьма соціологічним дослідженням, показують ситуацію в Україні: “створення помісної церкви є прагненням дуже значної частини української громади, відповідно в цьому напрямку і треба рухатися”. Втім, «ідеологія, свідомість Патріарха КИРИЛА спрямовані на те, щоби максимально посилити вплив і значення УПЦ, тих представників духовенства і частково мирян, які однозначно негативно зорієнтовані на ідею автономії чи, тим більше, автокефалії, тобто створення помісної УПЦ”. За його словами, є безліч фактів, які свідчать саме про таку позицію Патріарха КИРИЛА. Він нагадав, що нещодавно в одному з інтерв’ю Патріарх відверто сказав, що ідея автокефалії підтримується в Україні журналістами і політиками. “Тобто він і далі наполягає на штучності цієї ідеї і як противагу їй пропагує ідею духовної єдності, спільності традиції Володимирового хрещення, яка є базою єдиної східнослов’янської православної цивілізації”, - наголосив науковець. На думку А.ЮРАША, цей візит об’єктивно буде десь сприяти “консолідації усіх цих груп в УПЦ, які поділяють таку ж думку”. “Хоча з іншого боку, напевно, це поглибить розчарування тієї все більш впливової у середовищі УПЦ групи духовенства, яке намагається українізувати православ’я в Україні», - додав він.

Подібної думки і народний депутат України ІV скликання, настоятель Церкви св. Мучеників Бориса і Гліба (УАПЦ) Юрій БОЙКО. «Кількість православних громад, кількість православних монастирів, які входять в юрисдикцію Московського Патріархату, є найбільшою, хоча згідно з соціологічними опитуваннями кількість людей, які визнають себе причетними саме до Українського Патріархату, є більшою, ніж тих, хто визнає себе причетним до Московського Патріархату», - розповів він. Водночас він зауважив, що за кількістю громад і монастирів Московський Патріархат є найбільш численним і тому, на його думку, зрозуміло, що приїзд Патріарха є логічним. “Він не може не приїхати після інавгурації до України, так як він є главою церкви”, - зазначив Ю.БОЙКО. Священик не думає, що перебування Патріарха КИРИЛА в Києві чимось відіб’ється на світогляді, політичних та релігійних поглядах українців. «Хоча, якщо будуть якісь заяви - я не думаю, що вони будуть на користь українського православ’я. Все-таки він буде вести лінію держави Росії. Це зрозуміло, це традиційно для РПЦ – відстоювати саме державну позицію, а не позицію релігійну, яка відповідала б духові безпосередньо церкви. Зрозуміло, що тоді знову почнуться непорозуміння в церкві, які почали вже узгоджуватися - громади припинили конфлікти та почали йти до порозуміння», - вважає Ю.БОЙКО.

На думку політтехнолога Олега МЕДВЕДЄВА, візит Патріарха КИРИЛА в Україну для України має негативне значення, а для Росії - значення позитивне. «Основний меседж КИРИЛА – Москва ніколи не погодиться на визнання незалежності УПЦ – ні в особі УПЦ КП, ні в особі УПЦ МП”, - сказав він. На його думку, цьому є дві причини. По-перше, за його словами, якби в Україні утворилася єдина помісна УПЦ, вона б за кількістю єпархій, парафій і реально вірних була б співставна з РПЦ. І від того б роль і значення РПЦ у православному світі значно зменшилось би. Друга причина полягає в тому, що РПЦ є елементом політичної системи “відроджуваної російської неоімперії, і одна із функцій РПЦ – це через риторику про духовність утримувати Україну в сфері російського політико-гуманітарного впливу», - вважає О.МЕДВЕДЄВ. «Більше того, із достовірних джерел мені відомо про плани Патріарха КИРИЛА суттєво обмежити і без того куцу самоврядність УПЦ МП в межах РПЦ. Ідеться зокрема про негласну вказівку, за якою відтепер УПЦ МП утворення нових єпархій і призначення нових єпископів має погоджувати з Москвою”, - розповів він. О.МЕДВЕДЄВ припускає, що РПЦ не дуже довіряє Митрополиту ВОЛОДИМИРУ, позиція якого щодо автокефалії за 17 років змінилася. “Якщо в 1992 році її можна було виразити словом «ніколи», то зараз більш правильним був би вираз «колись» - тобто, що це в принципі можливо, але не на часі. І тому Патріарх КИРИЛ вибудовує автономну систему стосунків із москвофільською партією в УПЦ МП і з українською політичною елітою», - говорить експерт. О.МЕДВЕДЄВ упевнений, що і в РПЦ, і в УПЦ МП, не говорячи вже про незалежні українські православні юрисдикції, всі прекрасно розуміють, що залежність найбільшої православної церкви не самої маленької європейської країни від іноземного центру з точки зору православного світу є патологією. «На відміну від католицького світу, в православ’ї існує правило, відповідно до якого кожна незалежна православна держава має незалежну православну церкву. Так є в Росії, Болгарії, Румунії, Грузії, Сербії, на Кіпрі тощо. Тому підпорядкованість УПЦ МП Російській Православній Церкві суперечить традиції православного світу. Цю очевидну істину під час свого перебування в Києві Патріарх КИРИЛ ретельно обходив», - констатував політтехнолог.

Іншої думки директор Київської філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ. Він вважає, що візит Патріарха КИРИЛА матиме надзвичайно важливе значення для українського православ’я і те, як візит висвітлюється в ЗМІ свідчить про неабиякий інтерес до нового Патріарха, його слів та дій, не тільки серед православних християн, а і серед представників інших конфесій. «Я думаю, що цей візит дасть поштовх для розвитку православ’я в Україні і, можливо, допоможе подолати, або, принаймні, пом’якшити той розкол, який зараз існує. Я думаю, що наслідком цього візиту стане те, що ті священики УПЦ МП, котрі підтримували ідею-фікс ЮЩЕНКА про створення єдиної помісної церкви канонічним або неканонічним способом, тепер переглянуть свої позиції. Оскільки зрозуміють - після проповідей Патріарха, після його зустрічей зі священиками, - які наслідки може здобути ця ідея, втілена у життя. Якщо дійсно неканонічним шляхом знову здобувати для себе якийсь-там особливий статус – до чого закликає українська влада українських священиків – то може статися новий розкол, ще більш болючий для України», - сказав В.КОРНІЛОВ і додав: «Я вважаю, що візит Патріарха КИРИЛА буде сприяти формуванню вірних поглядів на церковну ситуацію в Україні серед священиків та прихожан».