США підтверджують право України й Грузії на членство в НАТО

США не відмовляться від підтримки України й Грузії і підтверджують їх право на членство в НАТО, заявила помічник міністра оборони США з питань відносин з Росією Селест УОЛЛАНДЕР.

"США підтримують визнання територіальної цілісності і суверенітету Грузії й України, а також поважають їх право вибирати членство в міжнародних союзах, зокрема й НАТО", - сказала С.УОЛЛАНДЕР, виступаючи в середу в сенатському комітеті з міжнародних справ, передає РІА «Новости».

Відповідаючи на запитання сенаторів, помічник міністра відзначила, що Президент США Барак ОБАМА не раз заявляв про підтримку цих країн, зокрема й "підтвердив наші зобов`язання перед ними (Грузією і Україною) Росії". "Зустріч на вищому рівні (у липні в Москві) надала США можливість чітко підтвердити наші зобов`язання з підтримки стабільності й безпеки в Європі і Євразії", - сказала С.УОЛЛАНДЕР.