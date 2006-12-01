Світлана Лобода розтрощила свій Мерседес (фото)

Минулої суботньої ночі після двох концертів поспіль співачка Світлана Лобода разом із директором своєї компанії "S & A music group" та менеджером прямувала додому.

На одному з відрізків дороги, біля ресторану "Пена", що на Ярославовім Валу, Лобода не впоралася з керуванням. У "S & A music group" повідомили, що це сталося через густі тумани, що вже тиждень висять над Києвом, пише Tablo ID.

"Я побачила авто-таксі, що зупинилося, до нього було близько трьох метрів, а я мчу на швидкості. Натиснувши на гальма, зрозуміла, що зіткнення не уникнути", - розповіла співачка. "Резина "шипована" і у дощову погоду ковзає. Залишалось лише спостерігати за тим, що відбувається. Моє авто з силою вдарило у ліве крило іншої іномарки", - додала вона.

Коли Лобода вийшла з авто, то побачила, що бампер розтрощено вщент. Пізніше виявилося, що її страховка закінчилися за тиждень до нічного інциденту.

З пасажирами, на щастя, нічого не сталося, однак святковий гонорар Лободи, вочевидь, піде на ремонт і відшкодування завданої іншій стороні шкоди.

Утім, за словами людей, близьких до співачки, зовсім без авто Світлана не залишилася. У неї з`явився "особистий охоронець", який, на здивування, знайшовся дуже швидко, що наштовхує на думку про його певну близькість до співачки.

Очевидно, не бідна співачка вирішила скористатися послугами свого благодійника і не їздити на таксі не тому, що хоче заощадити. Каже, що "після випадків з пограбуванням артистів і навіть викраденням їх самих просто боїться їздити самостійно у таксі".

Фото Tablo IDу надані компанією співачки