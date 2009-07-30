У ДТП в Котовську загинула ціла сім'я

У Котовську Одеської області водій автомобіля “ВАЗ-2101”, їдучи містом, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і в’їхав у дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій, його дружина і чотирирічний син від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще один пасажир отримав тілесні ушкодження.