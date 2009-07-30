Патріарх Кирил знайшов «причину» українських лих

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ вважає, що причиною нинішніх проблем в українському суспільстві є церковний розкол, що грунтується на політичних ідеях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у проповіді після Божественної літургії в Свято-Успенській Святогірській лаврі (Донецька область).

«Там, де розділення, – там витікає кров, втрачається енергія, там розділяється єдність і з`являється роздрібненість на місці цілісності, і втрачається здатність досягати мети, поставленої перед народом, нацією і державою. Бо розділені у найголовнішому і святому, люди стають нездатними об`єднатися навколо політичних гасел і політичних програм», - наголосив Патріарх КИРИЛ.

Зокрема, нагадуючи присутнім про суть таїнства Євхаристії (причастя), Патріарх КИРИЛ відзначив, що «не може бути якихось суспільних, національних і політичних ідеалів, заради яких було б дозволено розділяти те, що сам Бог з`єднав».

«Якщо нас у єдиній чаші сам Бог причащає – що може нас розділити?! Якими людськими аргументами, якими людськими мріями, цінностями, може розділитися Церква Христова – немає такої мрії і немає таких цінностей. Ніякими аргументами, ніякою людською мудрістю, ніякими людськими ідеалами не можна виправдати розкол. Тому що розкол – це порушення слів Господа про єдність його спадщини», - сказав Патріарх КИРИЛ.

Що стосується церков, які перебувають у розколі, він сказав: «Навіщо ж тоді в розколі здійснювати літургію?! Адже за це лицемірство Бог карає – і тих, хто перебуває в розколі, і той народ, який божественну заповідь про єдність, таїнство Євхаристії зраджує в ім`я людських мрій та ідеалів».

При цьому Патріарх додав, що «ще жодна людська мрія, жодна політична ідея, жодна національна ідея за 2000 років існування християнства не була досягнута і зреалізована через розділення тіла Христового».