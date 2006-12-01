Янукович зможе пояснити в США квотування експорту зерна

Радник прем’єр-міністра України Костянтин ГРИЩЕНКО сподівається, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зможе пояснити американським партнерам причини запровадження квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«З одної сторони, ми будемо готові роз’яснити ситуацію, а з іншої - одночасно уряд розробляє такі кроки, які б дозволили ринку стабільно працювати у майбутньому незалежно від того, чи у нас надмірно гарний, стабільно середній чи, будемо сподіватись, не скоро не дуже гарний врожай», - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що зернова тема, очевидно, буде стояти на порядку денному візиту В.ЯНУКОВИЧА до США.

Водночас К.ГРИЩЕНКО зазначив, що нинішній уряд намагається не створювати проблеми, а їх розв’язувати, хоча, звичайно, бувають ситуації, коли з метою захисту внутрішнього ринку потрібно запроваджувати відповідні заходи.

Як повідомляв УНІАН,в інтерв’ю газеті “Дело” від 23 листопада посол США в Україні Вїльям ТЕЙЛОР, коментуючи запланований візит В.ЯНУКОВИЧА до США, сказав, що американці занепокоєні введенням Україною обмежень на експорт зерна, і якщо ця проблема так і не вирішиться до грудня, їй буде приділено особливу увагу.