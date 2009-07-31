Зубна формула дасть 100% відповідь, кому належить "таращанське тіло"

Біля села Сухоліси під Білою Церквою, де за вказуванням Олексія Пукача були виявлені фрагменти черепа ймовірно Георгія Гонгадзе, вчора відкопали і зуби. Вони також направлені на експертизу, яка допоможе ідентифікації останків журналіста, повідомляє «Сегодня» з посиланням на інформовані джерела в СБУ.

«Це дуже важливий для дослідження момент, — коментує знахідку відомий в Україні експерт у галузі щелепно-лицьової хірургії. — Разом з дактилоскопією і ДНК-аналізом зубна формула дасть 100-процентну відповідь, кому належать і голова, і так зване «таращанське тіло», яке до цих пір зберігається в морзі на Оранжерейній. Тим більше слідство давно має в своєму розпорядженні стоматологічну карту Гії».

Стають відомі і нові подробиці в «справі Пукача». Глава МВС Юрій Луценко стверджує, що брали генерала-утікача за наводкою МВС: «У карного розшуку з`явилася інформація, що в Чудновському районі засікли мобільний телефон з номером, який міг належати Пукачу. Матеріали ми передали в СБУ, і спецслужба змогла за допомогою своїх технічних можливостей визначити конкретне місце знаходження Пукача і його затримала... Пукача могли покривати колишні і діючі співробітники МВС. Керівництво місцевої міліції буде покарано за бездіяльність. Дільничний вже звільнений». По даним «Сегодня», було запеленговано 4 дзвінки Пукача — доньці та іншим родичам. Також Луценко зізнався, що його відомство впустило генерала в 2006 році — МВС вийшло на слід Пукача в Луганській області, проте той, використавши свій професіоналізм, зміг вислизнути.

Тим часом вчора Олександр Медведько відхилив вимогу представника Мирослави Гонгадзе поміняти слідчого Олександра Харченко і куратора Миколу Голомшу, мовляв, на тих тиснуть. Генпрокурор переконаний: для відводу немає підстав. Сторона Гонгадзе відповідь оскаржить.