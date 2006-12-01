Україна модернізує 90% парку винищувачів МіГ-29

Міністерство оборони України планує в 2008-2011 рр. модернізувати 90% винищувачів МіГ-29. Про це сьогодні повідомив командувач Військово-повітряних сил країни генерал-полковник Анатолій Торопчин на брифінгу за підсумками діяльності Збройних сил України в 2006 р. "Ми починаємо модернізацію наших ВПС з 2008 р. Буде модернізовано 90% літаків МіГ-29. Ми на цю кількість виходитимемо до 2011 р.", - заявив А.Торопчин.

За словами командувача, в бойовому складі Військово-повітряних сил країни планується залишити 74 літаки такого класу. Решта 10% МіГ-29 будуть відремонтовані, що подовжить термін їх використання. Він додав, що кошти на ці цілі повинні бути виділені відповідно до державної програми розвитку Збройних сил України на 2006-2011 рр.

А.Торопчин проінформував, що варіанти модернізації літаків цього типу нині розробляються на Львівському авіаремонтному заводі.

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