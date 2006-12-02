На Хмельниччині скоєно замах на депутата облради
13:06, 02 грудня 2006Суспільство
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Нападник увірвався в оселю
У місті Нетішин Хмельницької області при спробі вбити депутата обласної ради К. затримано місцевого мешканця.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, його було затримано на місці скоєння злочину 1 грудня о 7.15.
Місцевий житель ввірвався до квартири депутата облради, металевою трубою заподіяв тілесні ушкодження дружині останнього й вистрелив у господаря з револьвера “Наган” з глушником, але не влучив.
Попередньо встановлено, що нападник намагався скоїти вбивство громадянина К. на ґрунті неприязних відносин.
Зброю вилучено. Потерпілим надано медичну допомогу без госпіталізації.
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