На Хмельниччині скоєно замах на депутата облради

У місті Нетішин Хмельницької області при спробі вбити депутата обласної ради К. затримано місцевого мешканця.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, його було затримано на місці скоєння злочину 1 грудня о 7.15.

Місцевий житель ввірвався до квартири депутата облради, металевою трубою заподіяв тілесні ушкодження дружині останнього й вистрелив у господаря з револьвера “Наган” з глушником, але не влучив.

Попередньо встановлено, що нападник намагався скоїти вбивство громадянина К. на ґрунті неприязних відносин.

Зброю вилучено. Потерпілим надано медичну допомогу без госпіталізації.