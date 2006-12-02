На Київщині голова селищної ради вимагав 225 тис. дол. за виділення ділянок

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), відносно голови селищної ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, він вимагав 225 тис. дол. хабара від приватних підприємців за надання останнім земельних ділянок площею 18,8 га для садово-городнього товариства та 0,6 га для будівництва двох будинків.

Голову селищної ради затримано при отриманні частини хабара в сумі 65 тис. дол.