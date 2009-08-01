Поляки стали менше їздити в Україну

Прикордонна служба Польщі в першій половині поточного року зафіксувала 2,8 млн. перетинів наземного кордону громадянами України, що на 35% більше показників аналогічного періоду минулого року.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН у Польщі, загальний рух на польсько-українському кордоні (в обох напрямках) зменшився на 30% до 5,4 млн. перетинів в першу чергу за рахунок різкого зменшення в’їзду поляків в Україну.

За даними статистики польської прикордонної служби, котрими володіє агентство, поляки в січні-червні перетнули кордон з Україною (в обох напрямках) 2,65 млн. рази, що на 55% менше першої половини минулого року.

Українці до Польщі через наземні пункти пропуску за цей же період в’їхали 1,45 млн. разів, що майже на 37% більше.

У зворотному напрямку зафіксовано 35% зростання руху до 1,34 млн. перетинів.

Загальний рух на кордоні між Польщею, яка вже півтора року є кордоном 25 держав Шенгенської зони, зменшився на третину до 12,7 млн. перетинів.

Частка перетинів кордону через наземні пункти пропуску з Україною в загальному русі становить понад 40%, через пункти пропуску в аеропортах - 30%, решта припало на наземні пункти пропуску з Білорусією й Калінінградською областю РФ, а також морський транспорт (1%)

Як повідомляв УНІАН, українці у 2008 році перетнули польсько-український кордон близько 5 млн. разів (в обох напрямках), що на майже 50% менше показників попереднього року.

Водночас в минулому році був зафіксований 20% ріст до 11 млн. перетинів кордону України та Польщі польськими громадянами.

В 2008 році загальний пасажиропотік на польсько-українському кордоні зменшився на понад 15% - до близько 16 млн. осіб та склав 45% від загального прикордонного руху польської сторони.

Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року видає українцям візи за правилами Шенгенської зони, до якого приєдналась 21 грудня 2007 року.

Польські консульства в минулому році скоротили видачу віз українцям на 40% до 350 тисяч.

У Шенгенську зону входять 22 держави Євросоюзу та Швейцарія, Ісландія і Норвегія.