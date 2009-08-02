У Бахчисарайському суді працювала схема захоплення землі

У Бахчисарайському суді АРК працювала корупційна схема з отримання права власності на землю через судові рішення, але її діяльність допомогли припинити самі судді.

Про це в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» розповів голова апеляційного суду АРК Сергій ЛУНІН.

«Я вважаю, що там була корупційна схема із захоплення землі. Й це не моя думка. Це 166 рішень Апеляційного суду за апеляційними скаргами прокурора Криму, прокурора Бахчисарайського району й прокуратури АРК. І всі вони задоволені. Всього ж подано апеляційних скарг на 228 рішень цього суду», - сказав він.

При цьому С.ЛУНІН підкреслив, що припинити корупційні дії допомогли самі судді Бахчисарайського суду.

«Що цікаво, судді самі прийшли й сказали: нам махінації, які творяться, не подобаються. Ось список наших справ, йдіть до прокурора Криму, і хай він вживає щодо нас заходи», - сказав голова апеляційного суду АРК.

На думку С.ЛУНІНА, рішення суддів самостійно припинити функціонування схеми захоплення землі свідчить про певну правосвідомість у кримському суддівському корпусі.

«Судді самі прийшли до висновку, що люди, які організували цю схему, мають бути покарані. Коли я останній раз з ними розмовляв, то побачив: у них у свідомості щось змінилося, вони зрозуміли, що це потрібно зупинити, що якщо вони так продовжуватимуть діяти, вся їхня недоторканність закінчиться», - заявив суддя.