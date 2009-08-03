Рецесія в США глибша, ніж вважалося

Нинішня рецесія в США, яка "офіційно" почалася в грудні 2007 р., виявилася глибшою, ніж вважалося раніше, свідчать останні дані Бюро економічного аналізу при Міністерстві торгівлі США. 31 липня 2009 р. статистичне відомство оприлюнило не тільки попередню оцінку швидкості падіння ВВП в II кварталі 2009 р. (-1% у річному обчисленні), а й уточнені дані щодо економічного зростання за період з 1997 р. до I кварталу 2009 р. Зокрема, в доповіді зазначається, що з IV кварталу 2007 р. до I кварталу 2009 р. американський ВВП в реальному обчисленні знизився на 2,8% в середньорічному перерахунку. Раніше вважалося, що ВВП за цей період скоротився лише на 1,8%.

У 2008 р. валовий внутрішній продукт США, за уточненими даними, зріс на 0,4%, а не на 1,1%, як вважало раніше Міністерство торгівлі. А в I кварталі цього року американська економіка падала із швидкістю 6,4%, тобто швидше, ніж заявлялося раніше.

У червні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, Мінторг США повідомляв, що ВВП знизився в I кварталі на 5,5%.