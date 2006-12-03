Розпочинається візит прем’єр-міністра України до США

Сьогодні розпочинається візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Сполучених Штатів Америки.

Заплановані зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ, державним секретарем Кондолізою РАЙС, радником президента США з питань національної безпеки Стівом ХЕДЛІ, міністром енергетики США Самуелем БОДМЕНОМ, сенаторами та конгресменами.

У Вашингтоні прем’єр-міністр України виступить у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відвідає Нью-Йорк, де візьме участь в інвестиційному форумі, а також проведе зустрічі з керівниками найбільших інвестиційних груп.

За результатами візиту планується підписання двох міжурядових угод. Зокрема, угоди про співробітництво в сферах науки і техніки, а також угоди між Україною і Корпорацією "Виклики тисячоліття".

Візит В.ЯНУКОВИЧА до Сполучених Штатів триватиме до 7 грудня.