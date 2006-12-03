Університет ім. Даля не хоче навчати українською мовою
Вуз подав апеляцію на рішення суду
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля подав до Апеляційного суду Луганської області апеляційну скаргу на постанову Жовтневого районного суду міста Луганськ, згідно з якою університет зобов’язаний здійснювати навчання студента Сергія МЕЛЬНИЧУКА українською мовою та сплатити йому 1 тис. грн. моральної шкоди.
Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив сам С.МЕЛЬНИЧУК.
За його словами, в апеляційній скарзі університет вимагає скасувати постанову суду, оскільки вважає її незаконною, необгрунтованою і такою, що не відповідає фактичним обставинам справи.
С.МЕЛЬНИЧУК також повідомив, що у свою чергу 27 листопада подав адміністративний позов до Жовтневого райсуду міста на дії прокуратури Жовтневого району, зокрема невиконання прокуратурою обов’язків, згідно з пунктом 4 статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та статті 97 Кримінального кодексу України, оскільки відомство не відреагувало на його скаргу від 18 вересня поточного року, у якій він вимагав притягнути до відповідальності посадових осіб, що порушують його права на навчання українською мовою, та відновити його конституційні права.
На понеділок, 4 грудня, в Луганській облдержадміністрації заплановано брифінг за участі ректора Східноукраїнського національного університету Олександра ГОЛУБЕНКА на тему: «Про використання державної мови в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля».
Як повідомляв УНІАН 27 листопада, Жовтневий районний суд міста Луганська задовольнив позов студента С.МЕЛЬНИЧУКА і зобов’язав Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля здійснювати навчання цього студента українською мовою. Також суд зобов’язав університет сплатити С.МЕЛЬНИЧУКУ 1 тис. грн. відшкодування моральної шкоди.
С.МЕЛЬНИЧУК 12 грудня 2005 року звернувся до суду зі скаргою про порушення в університеті конституційного права, зокрема, на всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України і особисто його права навчатися українською мовою, оскільки в університеті викладання здійснюється російською мовою.
С.МЕЛЬНИЧУК до 27 лютого поточного року був студентом першого курсу заочного відділення Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля за спеціальністю «журналістика», а з 1 вересня 2006 року він студент першого курсу Навчально-наукового інституту права і історії Східноукраїнського національного університету.