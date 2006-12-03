Університет ім. Даля не хоче навчати українською мовою

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля подав до Апеляційного суду Луганської області апеляційну скаргу на постанову Жовтневого районного суду міста Луганськ, згідно з якою університет зобов’язаний здійснювати навчання студента Сергія МЕЛЬНИЧУКА українською мовою та сплатити йому 1 тис. грн. моральної шкоди.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив сам С.МЕЛЬНИЧУК.

За його словами, в апеляційній скарзі університет вимагає скасувати постанову суду, оскільки вважає її незаконною, необгрунтованою і такою, що не відповідає фактичним обставинам справи.

С.МЕЛЬНИЧУК також повідомив, що у свою чергу 27 листопада подав адміністративний позов до Жовтневого райсуду міста на дії прокуратури Жовтневого району, зокрема невиконання прокуратурою обов’язків, згідно з пунктом 4 статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та статті 97 Кримінального кодексу України, оскільки відомство не відреагувало на його скаргу від 18 вересня поточного року, у якій він вимагав притягнути до відповідальності посадових осіб, що порушують його права на навчання українською мовою, та відновити його конституційні права.

На понеділок, 4 грудня, в Луганській облдержадміністрації заплановано брифінг за участі ректора Східноукраїнського національного університету Олександра ГОЛУБЕНКА на тему: «Про використання державної мови в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля».

Як повідомляв УНІАН 27 листопада, Жовтневий районний суд міста Луганська задовольнив позов студента С.МЕЛЬНИЧУКА і зобов’язав Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля здійснювати навчання цього студента українською мовою. Також суд зобов’язав університет сплатити С.МЕЛЬНИЧУКУ 1 тис. грн. відшкодування моральної шкоди.

С.МЕЛЬНИЧУК 12 грудня 2005 року звернувся до суду зі скаргою про порушення в університеті конституційного права, зокрема, на всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України і особисто його права навчатися українською мовою, оскільки в університеті викладання здійснюється російською мовою.

С.МЕЛЬНИЧУК до 27 лютого поточного року був студентом першого курсу заочного відділення Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля за спеціальністю «журналістика», а з 1 вересня 2006 року він студент першого курсу Навчально-наукового інституту права і історії Східноукраїнського національного університету.