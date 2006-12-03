”Жіноча громада” ініціювала День батька

Сьогодні в Івано-Франківську відзначають День батька.

Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативою проведення Дня батька виступила івано-франківська обласна організація «Жіноча громада». Цей день проводиться з метою піднесення престижу ролі батька у патріотичному вихованні громадян, привернення уваги суспільства до проблем батьківства.

У приміщенні обласної організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка відбулося свято, на якому вшановували батьків-господарників, батьків енергійних та мудрих і тих, хто самотужки виховує дітей. На свято прийшли представники обласної і міської влади, духовенства, громадських організацій. Учасники свята дізналися про життя 21 батька різного віку і професій, різних статків і віросповідань.

Окремо було вшановано батьків, які самі виховують дітей без матері, і тих, які прийняли у свої сім’ї дітей-сиріт.

Колективи художньої самодіяльності продемонстрували своє мистецтво.