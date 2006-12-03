Злочинці вкрали 150 тонн рейок

На півдні Польщі затримано четверо злочинців, які викрали близько 150 тонн рейок.

Поліція Дольношльонського воєводства оцінює вартість рейок, викрадених з ділянки недіючої залізниці Малчице-Марчишу під Вроцлавом, приблизно в 200 тисяч польських злотих (1 долар США дорівнює 2,8 злотого).

"Затриманим загрожує до 10 років в`язниці", - повідомив представник регіональної поліції Павло Петриковський (Pawel Petrykowski).

За його словами, поліцейські затримали чотирьох злочинців у віці від 30 до 56 років, коли вони відкручували рейки.

"Злочинці були настільки зайняті "роботою", що навіть не помітили поліцію", - сказав Петриковський.

Зловмисники вкладали рейки у вантажівку, відвозили їх до лісу, де пиляли на дрібніші шматки і здавали до пункту прийому металобрухту, повідомив представник поліції.

РІА "Новости"