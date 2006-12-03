Чи можна розкрити таємного агента СБУ через Пенсійний фонд?

Голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Стретович побоюється, що урядові новації щодо виплати пенсій екс-співробітникам СБУ і МВС через Пенсійний фонд розсекретять усю агентурну мережу.

Як повідомив В.Стретович кореспондентові газети «День», парламентський комітет заперечує проти планів Кабміну передати виплату пенсій військовослужбовцям до Пенсійного фонду.

«По-перше, стаття 49 закону про пенсійне забезпечення передбачає пенсійне забезпечення співробітників МВС і СБУ, які вийшли на пенсію, відповідними органами через специфіку їх діяльності. По-друге, не може Кабінет Міністрів своєю ухвалою скасовувати закон і переводити фінансування до пенсійних фондів. Ми переконані, що це призведе до значного ускладнення обслуговування військових пенсіонерів. Я взагалі не уявляю, як Пенсійний фонд видаватиме пенсії екс-співробітникам МВС і СБУ. Це може призвести до розсекречення агентури, негласних співробітників, які несли службу із забезпечення спокою держави. Проте уряд нас поки що не чує. ...Є таке поняття, як державна таємниця. Є категорія осіб... які повинні залишатися засекреченими до певного часу.

До того ж і так багато нарікань на роботу пенсійних фондів на місцях. Я не можу зрозуміти до кінця, що за цим стоїть, але уряд принципово впирається».