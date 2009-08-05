Кому тростинний цукор?

Міністерство економіки України з 4 серпня почало реєстрацію заявок на отримання ліцензій на імпорт цукру-сирцю з тростини.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки з посиланням на інформацію Департаменту державного контролю і регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Реєстрація почалася згідно з постановою №1002 “Про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення до України цукру-сирцю з тростини” від 12 листопада 2008 р. за узгодженням з Міністерством аграрної політики України.

Як повідомлялося раніше, імпорт тростинного цукру-сирцю до України мав початися з 2 квітня 2009 року, проте наприкінці березня Міністерство економіки припинило прийом заявок на отримання ліцензій на імпорт цукру-сирцю з тростини.

13 квітня 2009 року Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики і Національна асоціація цукровиробників "Укрцукор" підписали Меморандум про узгодження дій для забезпечення стабільності ситуації на внутрішньому ринку цукру і захисту інтересів вітчизняних виробників цукру і цукрового буряку.

За умовами меморандуму, Мінекономіки зобов`язується узгоджувати з Мінагрополітики і асоціацією "Укрцукор" процес видачі ліцензій на ввезення до України цукру-сирцю з тростини в межах встановленої тарифної квоти.