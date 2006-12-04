До середини грудня снігу не буде

5 грудня за прогнозами синоптиків на території України буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці, крім західних областей, туман, слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2 тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

6-7 грудня утримається хмарна погода. Без істотних опадів. Туман, місцями ожеледь, паморозь. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, 6 грудня у північних та центральних областях до 4° морозу, вдень 2-7° тепла; в Криму та на крайньому заході вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла (в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла).

8-9 грудня погода суттєво не зміниться.

10-14 грудня буде тепла погода, часом опади, переважно у вигляді дощу (в південній та східній частині - лише в окремі дні).

У м.Києві та області, 5 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман, слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла, по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

6-7 грудня утримається хмарна погода. Без істотних опадів. Туман, подекуди ожеледь, паморозь. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6 грудня від 4° морозу до 1° тепла, 7 грудня від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла.

8-9 грудня погода суттєво не зміниться.