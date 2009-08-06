Тимошенко: елеватори й молоковози потрібні, аби не залежати від спекулянтів

Поставки в Україну елеваторів і молоковозів за контрактами, які планується підписати між Україною і японськими компаніями, можуть початися до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками засіданні Кабміну заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«На сьогоднішній момент ми прийняли ряд рішень, що стосуються початку великих інвестиційних проектів із Японією щодо забезпечення розвитку аграрного сектору, а особливо обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Ми сьогодні обговорювали напрямки співпраці, й до кінця року будуть поставлені (в Україну – УНІАН) елеватори й молоковози, які необхідні селянам для того, аби вони могли самі вийти на ринки збуту й не залежати від тиску спекулянтів, які сьогодні тиснуть і на ринок молока, і на ринок зерна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на нараді за участю сільських і селищних голів із питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд веде переговори з великими японськими корпораціями про закупівлю молоковозів для розвезення свіжого молока від виробників для жителів міст, а також невеликих переробних комплексів для переробки молока.

28 липня міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК повідомив, що до кінця поточного тижня Україна планує підписати контракти з японськими компаніями на поставки в Україну молоковозів і невеликих заводів із переробки молочної продукції.

Він також зазначив, що, згідно з цими контрактами, техніку й обладнання планується завезти в Україну до кінця серпня й з вересня надавати в користування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

Ю.МЕЛЬНИК також підкреслив, що згідно з контрактами, кооперативи виплачуватимуть вартість техніки протягом 5-7 років.