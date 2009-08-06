Жителі Росії не відмовилися цього року від відпочинку в Криму

Жителі Російської Федерації не відмовилися цього року від відпочинку в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам у Сімферополі перший заступник міністра курортів і туризму автономії Марина СЛЕСАРЕВА.

«До Криму повертаються не тому, що ми створили всі умови для росіян, а тому, що цього року так складаються обставини», – зазначила вона.

«Краснодарські курорти цього сезону дорожче, ніж ми. У Мексиці – грип, туди не їдуть. Туреччина ціни залишала на рівні минулого року, а потім раптом стала демпінгувати, коли пройшла договірна кампанія, і втратила частину своїх туристів. Грузія – зрозуміло, з яких причин росіяни туди не їдуть», – пояснила заступник міністра.

Крім того, зазначила М.СЛЕСАРЕВА, цього року, щоб привабити російських курортників до Криму, туроператори автономії провели широку рекламну кампанію в Росії. «Кожний з туроператорів у середньому по 50 тисяч доларів залишив там (витратив на рекламу). До жодної з країн ми так не їздимо широко і не добиваємося туристів так, як до Росії», – сказала вона.

Консул-радник Генерального консульства РФ у Сімферополі Володимир ПАШЕДКО сьогодні під час круглого столу заявив, що росіяни їздили і їздитимуть на відпочинок до Криму. При цьому він зазначив, що зростанню кількості туристів на півострові перешкоджає співвідношення рівня обслуговування і цін.