Укрпромбанку продовжили життя ще на півроку

Національний банк України ухвалив рішення подовжити в "Укрпромбанку" мораторій на задоволення вимог кредиторів до 21 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН в комерційному банку, таке рішення передбачене ухвалою Нацбанку №447 від 5 серпня 2009 року.

Як повідомлялося, з 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» було введено тимчасову адміністрацію Національного банку України з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів на максимально можливий на той час термін, згідно з чинним законодавством - на півроку. З 5 серпня 2009 року набрав чинності Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення банків”, яким можливість дії мораторію в комерційних банках подовжена до 1 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстровано в 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закінчив перше півріччя 2009 року зі збитками 4,603 млрд. грн., в 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.