Минулого місяця люди принесли в банки 397,9 млн. дол.

Валові міжнародні резерви Національного банку України в липні 2009 року (за оперативними даними) збільшилися на 8,3%, або 2 млрд. 291,96 млн. дол. – до 29 млрд. 635,1 млн. дол.

Про це говориться в повідомленні, оприлюдненому сьогодні на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за липень становив 12 млрд. 228,8 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 1,121 млрд. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками липня становив 3 млрд. 930,2 млн. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, – 1 млрд. 384,3 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 2 млрд. 545,9 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць збільшилися на 397,9 млн. дол. і на 31 липня становили 12 млрд. 928,9 млн. дол.

За даними НБУ, в червні 2009 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні щодо грудня 2008 року становив 4,1%, що було обумовлене як перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника за країнами - основними торговими партнерами (на 4 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (на 0,1%). Проти травня РЕОК гривні знизився на 1,6% внаслідок знецінення долара США щодо основних світових валют, включаючи євро, фунт стерлінгів і швейцарський франк.