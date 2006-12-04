Держкомстат підбив поточні цифри інфляції та зростання цін

Інфляція в Україні в листопаді становила 1,8%, в січні-листопаді ц.р. - 10,6% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, ціни на продовольчі товари в січні-листопаді ц.р. зросли на 2,7%, на непродовольчі - збільшилися на 2,4%, на послуги – також зросли на 46,2%.

За даними Держкомстату, серед продовольчих товарів найбільше подорожчали фрукти (35,8%), хліб і хлібобулочні вироби, крупи і боби (16%).

У групі непродовольчих товарів найбільш ціни підвищилися на паливно-мастильні матеріали (5,6%), друковані видання (4,3%), будівельні матеріали (4,3%).

Найбільше зростання у сфері послуг у січні-листопаді ц.р. зафіксовано у сфері тарифів на електроенергію, газ, тепло і воду (80,3%), тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом (42,1%), здачу в оренду нерухомості (40,2%), послуги зв`язку – на 30,1%

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в жовтні становила 2,6%, у січні-жовтні ц.р. - 8,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, в цілому за підсумками 2005 року - 10,3%.

У листопаді 2005 року Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 9-11,5%. У січні 2006 року відомство відкликало свій прогноз для перегляду і у середині березня погіршило прогноз інфляції в 2006 році до 11,4-11,6%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.