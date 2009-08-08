Прогноз погоди: синоптики кажуть, що дощ - ненадовго

Найближчими днями синоптики обіцяють в Україні відносно теплу й суху погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 9 серпня, переважно без опадів, лише в Карпатах, на Прикарпатті та Слобожанщині місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, у південних областях місцями 16-19°; вдень 20-25°, на Закарпатті 26-28°, на Сумщині та Харківщині 17-19° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°).

У Києві та Київській області також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 8 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 23-25°, в Дніпрі біля Києва 22°.