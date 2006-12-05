Відкриється II-й Фестиваль нового грузинського кіно. Столичний кінотеатр ”Жовтень”

З 14 по 21 грудня 2006 року в київському кінотеатрі «Жовтень» буде проходити II-й Фестиваль Нового Грузинського Кіно.

В рамках фестивалю представлено 4 повнометражних та 15 короткометражних фільмів від кращих режисерів сучасної Грузії знятих в 2005-2006 рр.

Відкриє фестиваль картина режисера Левана Тутберідзе «Прогулянка до Карабаху», яка отримала гран-прі Міжнародного кінофестивалю «Кіношок».

Більшість фільмів представлених на ІІ-му Фестивалі Нового Грузинського Кіно отримали визнання на різноманітних міжнародних кінофестивалях.

Як відомо, американські фільми побудовані на спецефектах, слов’янські на грі акторів, а грузинські на ствердженні життєвих цінностей, теплоті взаємовідносин, добрій іронії та філософських підтекстах.

Більшість українців пам’ятають прекрасні фільми Данелія «Міміно», «Паспорт»… Чудових акторів – Вахтанга Кікабідзе, Софіко Чіаурелі, Ію Нінідзе, Коте Махарадзе. Але чим живуть брати-грузини зараз? Чого вони досягли за 15 років незалежності? Про це нам розкажуть грузинські фільми.

Сподіваємося, що перегляд стрічок ще більше буде сприяти дружнім відносинам між Україною та Грузією і дозволить глядачам перейняти культурні традиції братської країни.

Наша мета привернути увагу українців до одного з унікальних явищ світового мистецтва – грузинського кінематографу.

Інформацію про режисерів та повний перелік фільмів можна переглянути на сайті кінотеатру «Жовтень» www.zhovten-kino.kiev.ua

За детальною інформацією звертайтесь до керівника прес-служби кінофестивалю Літвішко Олени за телефонами:

8 (097) 655-55-76; 8 (044) 503-67-93; 237-12-24.

Прес-служба Фестивалю.