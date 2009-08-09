У Криму шукають зниклу в морі дитину з Білорусі

Рятувальники другий день ведуть пошуки зниклої під час купання в Чорному морі дитини з Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про подію в Сакському районі автономії надійшла до рятувальників від дільничного вдень у суботу.

Курортники з Мінська – мама з дитиною (1996 року народження) – відпочивали на побережжі «на відстані 1,5 кілометра від села Штормове у бік села Попівка». Пляж не придатний для масового відпочинку. На побережжі встановлений попереджувальний знак про заборону купання, відстань до найближчого рятувального поста становить 1,5 кілометра.

За словами жінки, дитина плавала на надувному матраці на відстані 20 метрів від берега. «Через 10 хвилин мати помітила зникнення дитини», - зазначили в МНС.

Рятувальники на гідроциклі і катері обстежували акваторію, знайшли матрац без дитини.

З настанням темного часу доби в суботу пошук припинили, сьогодні його відновили.