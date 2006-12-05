Черновецький звільнив директора Житнього ринку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядження звільнив Віктора МОСКАЛЕНКА з посади директора комунального підприємства «Житній ринок».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за інформацією заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, згідно з цим розпорядженням, В.МОСКАЛЕНКА звільнено за грубі порушення трудових обов’язків у вигляді неповного перерахунку до бюджету міста Києва орендних платежів, відсутності достовірного бухгалтерського обліку, сплати податків та обов’язкових платежів, недостовірного відображення фінансових показників підприємства та інші порушення.

Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) доручено організувати проведення конкурсу на заміщення посади директора КП «Житній ринок».

На посаду директора Житнього ринку терміном на три місяці призначено Ірину КРАВЦОВУ.

Відповідно до вимог ч.9 ст. 78 та ч. 12 ст.75 Господарського кодексу України, директору КП «Житній ринок» у місячний термін доручено провести документальну ревізію фінансово-господарської діяльності ринку.

Як повідомляв УНІАН, ще у вересні поточного року влада Києва заявила, що має намір змінити керівництво Володимирського, Житнього та Бессарабського ринків столиці через численні виявлені порушення у роботі ринків.

У жовтні КМДА ввела на “Бессарабці” тимчасовий менеджмент та призначила свого в.о. директора ринку. Водночас, за результатами перевірки Бессарабського ринку столиці порушено кримінальну справу проти екс-керівника ринку.

Також київська влада розірвала контракт з директором Володимирського ринку.