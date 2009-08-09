Митрополит Володимир вручив ордени

У м.Немирів Вінницької області Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР у соборі Архістратига Михаїла освятив притвор князя Володимира.

Як передає кореспондент УНІАН, освячення притвору князя Володимира відбулося 8 серпня під час перебування Митрополита ВОЛОДИМИРА на Вінниччині.

Митрополит Київський і всієї України також очолив богослужіння у соборі та вручив ордени Української Православної Церкви, засновані до пам’ятної дати - 450-річчя принесення на Волинь Почаївської ікони Божої Матері, ігумені Свято-Троїцького жіночого монастиря ГАЛИНІ, депутату Верховної Ради Степану ГЛУСЮ, віце-президенту компанії Nemiroff Аллі ГЛУСЬ.

Крім того Митрополит ВОЛОДИМИР освятив місце під будівництво каплиці на немирівському кладовищі.

Сьогодні Митрополит ВОЛОДИМИР здійснив поїздку до Тульчина (Вінницька область), де провів богослужіння соборі Різдва Христового.