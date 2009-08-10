Томенко про козацтво, Хортицю, меценатів, СМС і 14 жовтня

У день урочистого відкриття історико-культурного комплексу “Запорізька Січ” 14 жовтня буде сформовано новий реєстр сучасної Запорізької Січі.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України, член оргкомітету з відновлення комплексу “Запорізька Січ” Микола ТОМЕНКО з нагоди 360-річчя підписання Зборівського договору, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

За словами М.ТОМЕНКА, козацтво є знаною сторінкою в історії та традиціях України. Він зауважив, що не менш знаним є підписання ухвалених історичних текстових угод, що є важливою правовою традицією, а складання реєстрів, таких як Зборівський реєстр – важливою як історичною, так і філологічною пам`яткою.

М.ТОМЕНКО наголосив, що саме ця традиція складання реєстру буде відновлена при завершенні будівництва історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на території Національного заповідника-острова «Хортиця».

Він нагадав, що на даний час триває робота по завершенню відновлення цієї історичної пам`ятки, що проводиться за рахунок коштів меценатів.

Крім того, додав М.ТОМЕНКО, досі триває рекламна кампанія, що проходить під гаслом «Відродимо Запорізьку Січ», яка стартувала 19 червня. Її мета: закликати усіх небайдужих долучитися до завершення будівництва комплексу, зателефонувавши або надіславши SMS-повідомлення (телефонувати зі стаціонарних телефонів потрібно на номер: 8 900 300 10 90, SMS можна надсилати на короткий номер 1090. Вартість повідомлення з будь-якого оператора 10 грн.).

Віце-спікер наголосив, що на підтримку цієї акції вже отримано 3,5 тис. SMS-повідомлень.

За словами М.ТОМЕНКА, урочисте відкриття комплексу «Запорізька Січ» відбудеться 14 жовтня 2009 року на Покрову Пресвятої Богородиці (День українського козацтва).

При цьому, додав він, на відкритті буде сформовано реєстр сучасної Запорізької Січі, до якого увійдуть прізвища всіх тих, хто активно брав участь у відновленні комплексу. Зокрема, найактивніші учасники будівництва, учасники толок, що відбувалися на Хортиці та волонтерських загонів, що працювали і працюватимуть, та активні учасники телефонної підтримки.