Створено спеціальну транспортну службу для інвалідів
04:19, 10 серпня 2009Суспільство
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Місце досвіду - Дніпропетровськ
У Дніпропетровську при міському центрі професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів створено спеціальну транспортну службу для перевезення інвалідів-візочників до об’єктів соціального призначення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.
Замовлення від інвалідів приймаються з 8 до 17 години.
Дана служба створена в рамках реалізації у Дніпропетровську Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.
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