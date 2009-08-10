Створено спеціальну транспортну службу для інвалідів

У Дніпропетровську при міському центрі професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів створено спеціальну транспортну службу для перевезення інвалідів-візочників до об’єктів соціального призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Замовлення від інвалідів приймаються з 8 до 17 години.

Дана служба створена в рамках реалізації у Дніпропетровську Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.