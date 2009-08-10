У Сорочинцях чекають Ющенка і Шварценеггера

Президент України Віктор ЮЩЕНКО приїде на відкриття Сорочинського ярмарку 19 серпня.

Про це пише газета «Сегодня».

«Відкриваємося на Медовий Спас, цього дня продаватиметься багато меду, яблук. А у п`ятницю вперше проведемо фестиваль борщу, – розповів виданню директор ТОВ «Сорочинський ярмарок» Олександр ЛЮБЧЕНКО. - До речі, наш губернатор відправив з делегацією каліфорнійської національної гвардії запрошення на ярмарок губернаторові Каліфорнії Арнольду ШВАРЦЕНЕГГЕРУ. Правда, поки що підтвердження, що він приїде, ми не одержали».

«Точно відомо, що на відкриття приїде Президент Віктор ЮЩЕНКО», - повідомив прес-секретар голови Полтавської облдержадміністрації Євген ЛОПУШАНСЬКИЙ.

“Чи буде ТИМОШЕНКО - поки що питання», - сказав він, додавши, що прем`єр перебуватиме в Полтавській області 10 серпня. «Не впевнений, що вона знайде час приїхати вдруге раз до нас всього за тиждень. Але ми прогнозуємо, що на ярмарок приїдуть майже всі політики, які планують брати участь в президентських виборах, - навіть ті, кого ніколи раніше в Сорочинцях не бачили. Тому готуємо мораторій на політичну агітацію на території ярмарку - заборонимо розміщення наметів, стендів та іншої політреклами», - сказав Є.ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Жителі села Великі Сорочинці скаржаться, що після ярмарку залишається величезна кількість сміття. «Незадоволені є завжди. Але сміття ми вивозимо щороку на спеціальне звалище. Та й село непогано заробляє на ярмарку: якщо спочатку проживання там коштувало 5 грн. за добу, то минулого року під час ярмарку дешевше ніж 70 грн.за добу знайти житло було неможливо», - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Ярмарок завершиться 23 серпня.