Мінпаливенерго ліквідувало дочку Нафтогазу
13:06, 10 серпня 2009Суспільство
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Претензії прийматимуть два місяці
Міністерство палива і енергетики України своїм наказом ліквідувало дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» - «Курортнафтогаз» (м. Київ).
Про це йдеться у повідомленні підприємства, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр».
У повідомленні наголошується, що претензії кредиторів прийматимуться протягом двох місяців.
Довідка УНІАН. ДП «Курортнафтогаз» займалося забезпеченням фінансово-господарської діяльності об`єктів соціальної сфери НАК «Нафтогаз України», організацією санаторно-курортного лікування і відпочинку, туристичною і екскурсійною діяльністю в Україні і за кордоном.
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