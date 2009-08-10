Мінпаливенерго ліквідувало дочку Нафтогазу

Міністерство палива і енергетики України своїм наказом ліквідувало дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» - «Курортнафтогаз» (м. Київ).

Про це йдеться у повідомленні підприємства, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр».

У повідомленні наголошується, що претензії кредиторів прийматимуться протягом двох місяців.

Довідка УНІАН. ДП «Курортнафтогаз» займалося забезпеченням фінансово-господарської діяльності об`єктів соціальної сфери НАК «Нафтогаз України», організацією санаторно-курортного лікування і відпочинку, туристичною і екскурсійною діяльністю в Україні і за кордоном.