У Черновецького придумали, як заохотити киян платити за ЖКП

Головне управління житлового господарства КМДА за ініціативою комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” та за підтримки Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з нагоди святкування 18-ої річниці Дня Незалежності України проведе розіграш цінних призів серед сумлінних платників за спожиті житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Розіграш відбудеться 27 серпня 2009 року о 13.00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36.

Взяти участь у розіграші запрошуються кияни, які в період з серпня 2006 року по липень 2009 року включно (а таких нараховується близько 94 тис. адрес платників) не мали заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Запрошення на участь у розіграші буде надруковано в рахунку на сплату житлово-комунальних послуг за липень 2009 року. Для участі у розіграші таким платникам необхідно зареєструватись в Call-центрі за телефоном 15-51 (з 10 серпня по 16 серпня включно).

Всі справні платники, які зареєструються в Call-центрі, автоматично стануть учасниками розіграшу, а перші 300 осіб матимуть можливість безпосередньо бути присутніми на розіграші в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

У випадку виграшу у рахунку на сплату житлово-комунальних послуг за серпень 2009 року буде додатково надрукована інформація про виграш.

Проведення розіграшу призів серед сумлінних платників за житлово-комунальні послуги покликане заохотити киян вчасно платити за комунальні послуги, що в подальшому буде сприяти підвищенню їх якості і забезпеченню киян теплом і комфортом.