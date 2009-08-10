Тимошенко: очікуються завеликі врожаї зерна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність разом з малими будувати в Україні і великі елеватори, оскільки врожайність найближчими роками в Україні має зрости до 70 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на брифінгу в Полтавській області.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні в Україні працюють 24,6 тис. елеваторів, на яких може зберігатися 55 млн. тонн зерна, з них сертифіковані склади - для зберігання 30 млн. тонн, а за міжнародними стандартами - лише половина.

Тому прем`єр-міністр вважає, що для того, щоб ліквідовувати ознаки монополії при якісному зберіганні зерна, великі сільгосппідприємства мають активізувати свою роботу з будівництва елеваторів. При цьому вона відзначила, що реалізація проектів з будівництва великих, а також малих і середніх елеваторів, має йти паралельно.

«Найближчим часом нам мінімум необхідно збільшення на 10 млн. тонн зберігання зерна на сертифікованих за міжнародними стандартами елеваторах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що на сьогодні в Україні вже триває будівництво елеваторних потужностей на 2 млн. тонн зерна.