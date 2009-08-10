Тимошенко бере під контроль повернення ПДВ зернотрейдерам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє взяти під свій контроль компенсацію ПДВ зернотрейдерам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на брифінгу в Полтавській області.

При цьому прем`єр зазначила, що компенсація виплачуватиметься не вибірково, а всім, хто подасть заявки.

«ПДВ ми повертатимемо через Аграрний фонд і своєчасно. І не вибірково, а всім підряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також сказала, що на відшкодування ПДВ можуть розраховувати лише ті трейдери, які купують зерно у аграріїв за цінами не нижче, ніж встановив уряд.

Як повідомляв УНІАН, уряд розробив механізм, згідно з яким ПДВ компенсується зернотрейдерам за умови, що на ці кошти буде придбано зерно в Аграрному фонді.