Ймовірність дефолту України стає дедалі примарнішою

Ймовірність оголошення дефолту Україною стає все більш примарною, вважає аналітик інвестиційної групи «АРТ-Капітал» Станіслав ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ.

На його думку, однією з основних подій минулого тижня на вітчизняному ринку акцій стало погашення Україною єврооблігацій на загальну суму 512 млн. доларів. «Це може сприяти підвищенню міжнародного кредитного рейтингу України, що, безумовно, позитивно позначиться на вітчизняних фондових майданчиках, і приверне інтерес нерезидентів до вітчизняного ринку цінних паперів», - вважає аналітик. Окрім того, нагадав він, наша країна повністю і в строк (навіть трохи раніше) розрахувалася за російський газ, придбаний у липні.

Як відзначив С.ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ, «минулий тиждень на українському ринку акцій був досить вдалим для власників довгих позицій». Так, індекс Української біржі за зазначений період зріс на 4,69% (за останні чотири тижні – на 23,85%) до 1114,7 пункти при обсягу торгів 94,3 млн. грн. Індекс ПФТС, у свою чергу, додав 3,83% - до позначки 439,33 пункти, а операції з акціями здійснені на загальну суму 39,6 млн. грн., додав аналітик.

С.ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ вважає, що основними причинами зростання вітчизняного фондового ринку минулого тижня стали, по-перше, позитивна зовнішня кон`юнктура, а по-друге, хороші внутрішні новини, зокрема, зростання промислового виробництва в Україні в липні на 3,2%.

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