Зал ігрових автоматів працював за правилами конспірації

Співробітники податкової міліції виявили в центрі Сімферополя підпільний зал ігрових автоматів, який працював під вивіскою салону краси.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

«У залі «одноруких бандитів» дотримувалися заходів конспірації: потрапити туди поодинці могли лише постійні клієнти і за попередньою домовленістю», - зазначили в податковій.

Незважаючи на хитрування «підпільників», податкові міліціонери «увійшли до залу і зафіксували факт гри».

Згідно з протоколом, податківці вилучили 22 автомати на суму попередньої оцінки 550 тис. грн. і більш як 11 тис. готівки.