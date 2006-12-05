На час зимових свят ”Укрзалізниця” ввела 18 додаткових потягів

"Укрзалізниця" вирішила ввести 18 додаткових потягів на період новорічних і різдвяних свят.

На Південній залізниці вирішено пустити 2 додаткових потяги: N 545/546 "Харків-Сімферополь" з відправленням із Харкова 29 і 30 грудня та з Сімферополя 30 і 31 грудня, а також денний потяг N 175/176 "Харків-Сімферополь", який курсуватиме з 28 по 30 грудня.

П`ять додаткових потягів вводяться на Одеській залізниці: N 432/431 "Одеса-Харків" з відправленням з Одеси в період з 27 грудня по 14 січня і з Харкова з 28 грудня по 15 січня, N 230/229 "Одеса-Львів" з відправленням з Одеси з 28 грудня по 10 січня (крім 31 грудня і 6 січня) і зі Львова з 29 грудня по 11 січня (крім 1 і 7 січня), N 267/268 "Херсон-Львів" з відправленням з Херсона з 21 грудня по 9 січня у непарні дні (крім 31 грудня) і зі Львова з 28 грудня по 10 січня по парних днях, N 558/557 "Одеса-Ужгород" з відправленням з Одеси з 27 грудня по 10 січня (окрім 31 грудня) і з Ужгороду з 28 грудня по 11 січня (крім 1 січня), N 291/292 "Херсон-Київ" з відправленням з Херсона з 27 грудня по 10 січня (а також 12 і 14 січня) щодня (крім 31 грудня) та з Києва з 28 грудня по 11 січня (а також 13 і 15 січня) щодня (крім 1 січня).

Потяг N 561/562 "Дебальцево (Донецька область) -Донецьк-Ковель (Волинська область)" з відправленням з Дебальцево 17, 20, 23, 26, 29 грудня, 2, 5, 8, 10, 13,16, 19, 22, 25, 28 січня і з Ковеля 18, 21, 24, 27, 30 грудня і 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 січня введуть на Донецькій залізниці.

На Південно-Західній залізниці з`являться 4 потяги: N 286/285 "Київ-Сімферополь" з відправленням із Києва з 26 грудня по 21 січня (крім 31 грудня і 6 і 7 січня) та з Сімферополя з 27 грудня по 22 січня (крім 1, 7 і 8 січня), N 207/208 "Київ-Ужгород" з відправленням із Києва з 22 грудня по 13 січня (крім 31 грудня і 6 січня) і з Ужгорода з 23 грудня по 10 січня (крім 1 і 7 січня), N 537/538 "Київ-Ужгород" з відправленням із Києва з 28 грудня по 9 січня (крім 21 грудня і 6 і 7 січня) і з Ужгорода з 29 грудня по 10 січня (окрім 1, 7 і 8 січня), N 663/664 "Київ-Луцьк" з відправленням із Києва 22, 28, 30 грудня і 2, 4, 8 січня та з Луцька 23, 29 і 31 грудня і 3, 5 і 9 січня.

Додатково пустити 5 потягів вирішили на Придніпровській залізниці: N 26/25 "Євпаторія-Москва" з відправленням із Євпаторії з 25 грудня по 14 січня (крім 31 грудня), і з Москви з 27 грудня по 16 січня (крім 1 січня), N 292/291 "Сімферополь-Москва" з відправленням із Сімферополя 27, 28 і 29 грудня і з Москви 29, 30 і 31 грудня, N 146/145 "Сімферополь-Київ" з відправленням із Сімферополя з 21 грудня по 10 січня щодня і з Києва з 23 грудня по 21 січня щодня, N 74/73 "Кривий Ріг-Москва" з відправленням з Кривого Рогу з 25 грудня по 15 січня у непарні дні і з Москви з 26 грудня по 16 січня у парні, N 204/203 "Феодосія-Москва" з відправленням із Феодосії з 26 грудня по 21 січня у парні дні і з Москви з 27 грудня по 13 січня у непарні.

На Львівській залізниці пустять один потяг N 274/273 "Івано-Франківськ-Київ" з відправленням з Івано-Франківська з 27 грудня по 19 січня щодня (крім 31 грудня і 6 січня) і з Києва з 28 грудня по 20 січня щодня (крім 1 і 7 січня).

За повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", найбільш напруженими днями традиційно стануть 28, 29 і 30 грудня, коли пасажири масово їдуть в регіони, і 3, 7, 8 і 9 січня, коли вони повертаються додому.

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