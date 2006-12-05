Ющенко призначив голову Вищого господарського суду

Указ глава держави підписав сьогодні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Сергія ДЕМЧЕНКА головою Вищого господарського суду України. Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 5 грудня. Довідка УНІАН. С.ДЕМЧЕНКО з січня 2006 року перебував на посаді першого заступника голови Вищого господарського суду України.

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