Ющенко призначив голову Вищого господарського суду
14:08, 05 грудня 2006Суспільство
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Указ глава держави підписав сьогодні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Сергія ДЕМЧЕНКА головою Вищого господарського суду України.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 5 грудня.
Довідка УНІАН. С.ДЕМЧЕНКО з січня 2006 року перебував на посаді першого заступника голови Вищого господарського суду України.
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