У Криму міліціонер пограбував меблевий магазин

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу щодо слідчого районного відділення міліції, який пограбував магазин офісних меблів і був затриманий "на гарячому".

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, наприкінці листопада співробітник МВС зі своїм спільником - проектувальником одного з дослідних інститутів скоїв крадіжку з магазина офісних меблів: правоохоронець зі спільником винесли майна на 12 тис. грн.

Того ж дня їх було затримано. В даний час слідчий райвідділу міліції дає свідчення в прокуратурі про мотиви злочину. "Можливо, він таким чином намагався краще зрозуміти психологію своїх "підопічних", справи щодо яких, порушені за статтею 185 Кримінального кодексу України, й розслідує міліція", - припускає кримська прокуратура.

Щодо співробітника МВС прокуратурою порушено кримінальну справу саме за статтею 185 Кримінального кодексу України.

Всього поточного року в Криму прокуратурою розслідувано й направлено до суду 22 кримінальні справи про злочини, скоєні кримськими міліціонерами. Значну частину з них становлять справи про злочини, пов`язані з корупцією (отримання й вимагання хабарів, зловживання службовим становищем), а також справи про злочини, пов`язані із застосуванням незаконних методів дізнання й досудового слідства (застосування фізичного насильства до підозрюваних).