Патріарх Філарет нагородив тернопільських чиновників

Патріарх Київський і всієї Русі-України ФІЛАРЕТ нагородив голову Тернопільської облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ та голову облради Олексія КАЙДУ орденом святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ордени посадовці отримали за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви. Під час вручення відзнаки глава Української православної церкви Київського патріархату побажав керівникам області, щоб орденський девіз “З нами Бог і Україна” й надалі залишався для них дороговказом. Також Патріарх ФІЛАРЕТ відзначив церковними нагородами та грамотами ряд посадовців та доброчинців.

Як повідомляв УНІАН, предстоятель УПЦ КП 11 серпня відправив Архієрейську літургію у храмі Покрови пресвятої Богородиці в Чорткові.