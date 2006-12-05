Журналістка Людмила Башкірова дасть прес-конференцію

17:26, 05 грудня 2006
Суспільство
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6 грудня  2006 р., об 11.00, в прес-центрі "УРА-інформ" (Шовковична, 3,оф.2) відбудеться  Інтернет-прес-конференція журналістки Людмили Башкірової, члена Спілки журналістів України щодо переслідування її  за професійну діяльність.

Свої запитання Людмилі Башкіровій Ви можете поставити на  сайті: www.ura-inform.com

Акредитація і додаткова інформація за телефонами: 253-79-04, 8-50-348-02-44

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