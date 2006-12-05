«Укртелеком» потрібний державі на 60 відсотків

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК вважає за необхідне залишити у власності держави 60% плюс одна акція ВАТ «Укртелеком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

На її думку, на приватизацію можна було б виставити 25%-й пакет акцій ВАТ «Укртелеком». Це забезпечило б ліквідність фондового ринку, принесло б необхідні надходження в держбюджет.

За словами В.СЕМЕНЮК, на продаж можна було б також виставити окремі структурні підрозділи «Укртелекому», де держава є стовідсотковим власником, зокрема, 51-процентний держпакет «Інфокому».

В.СЕМЕНЮК також відзначила необхідність прийняття закону, котрий забороняє одним державним компаніям купувати інші державні компанії. “Це допомогло б уникнути ситуації, котра виникла в Польщі, коли державна польська телекомунікаційна компанія була придбана французькими покупцями в державній власності”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що затягування з приватизацією таких підприємств, як “Укртелеком”, Одеський припортовий завод і “Турбоатом”, негативно впливає на їх інвестиційну привабливість. “Через два роки, якщо хтось захоче продати “Укртелеком”, він не продасться, нічого буде продавати», - зазначив Президент.

Сьогодні, 5 грудня Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики схвалив список об`єктів, які виставляються на приватизацію в 2007 році, для другого читання, в якому було враховано пропозицію В.ЮЩЕНКА про внесення до списку об`єктів на приватизацію ВАТ «Укртелеком», а також ВАТ «Одеський припортовий завод». При цьому ці об`єкти будуть включені в список без уточнення пакетів, запропонованих до продажу.

Довідка УНІАН. 13 липня 2000 року Верховна Рада прийняла Закон "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком".

5 липня 2005 року ВР прийняла внесений Кабінетом Міністрів Закон "Про припинення дії Закону України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком".

26 липня 2005 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

23 листопада 2005 року Кабмін подав на розгляд Верховної Ради проект закону, направлений на розблокування приватизації ВАТ „Укртелеком”. З цією метою законопроектом пропонується визнати таким, що втратив силу Закон, котрий визначав особливості приватизації „Укртелекому”.

ВАТ "Укртелеком" контролює понад 80% ринку місцевої телефонії, обслуговуючи близько 10 млн. абонентів, володіє найбільш розгалуженою первинною мережею ВОЛЗ загальною довжиною понад 16 тис. км.

У 2005 році компанія надала послуг електрозв`язку на суму 7,747 млрд. грн., що на 7,6% більше аналогічного показника 2004 року. При цьому чистий прибуток “Укртелекому” за 2005 рік склав 519 млн. грн.